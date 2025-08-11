$!Continúa agua potable con mal color y olor, en Escuinapa

ESCUINAPA._ El agua potable continúa saliendo con mal olor y color en colonias como Ampliación Juárez, manifestaron vecinos.
Esta mañana llegó el agua al sector debido al tandeo, sin embargo, el líquido no se pudo utilizar, indicaron.
“Ya son dos meses en que el agua sale así, primero empezó a salir un olor como abate (en junio) y decíamos que por el dengue, después empezó a salir más clara y ahora tiene tres o cuatro días que sale así”, dijo Jacqueline Salas.
Aunque el tema lo denunciaron en Jumapae, por lo menos ella, hasta el momento no han acudido a revisar.
“Ni pipas ni nada, si batallamos por el agua, huele feo, apesta y el agua sucia”, dijo.
Han puesto pastillas de cloro pero siguen temiendo que se les genere un problema de salud, en su caso después de una cirugía, pensó en que podía infectarse.