“No alcanza la manguera, ahorita todo es a ‘cubetazo’, no hay de otra”, dijo una vecina de la colonia centro.

En los domicilios las cubetas se ponen en las banquetas, para que las mangueras que no se pueden meter a los domicilios puedan llenarse y meterse de esa manera a las casas.

La Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa el jueves pasado, por una deuda de alrededor de 1.2 millones de pesos, aunque una semana antes se había dado un abono de 300 mil pesos, informó la gerente de la paramunicipal Jazmín del Carmen Ramos García.

La empresa que dota de energía al acueducto se llevó además las ‘portacuchillas’ para evitar una reconexión, como se hizo por 3 años durante la administración de Emmett Soto Grave, señaló personal de la Jumapae.

“Se llevaron los portacuchillas, no se puede conectar de nuevo, quedaron ‘ciscados’ porque así lo hacía el Jumagri (Juan Manuel Grave Inda) y el Saracco (Geovanni Saracco, ex gerentes) no pagaban y se conectaban”, dijo uno de los empleados de Jumapae.

Desconocen si ya se estableció un convenio con CFE para hacer una reconexión pues el problema que la dependencia tiene es que quiere el pago total del adeudo y no aceptan solo abonos.

Hasta el momento no se tiene información sobre si se estableció el convenio con CFE, la gerente de Jumapae Jazmín del Carmen Ramos García señaló regresaría la llamada a este diario.