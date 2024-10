“No ha habido negociación, de las demandas que tienen (sindicato) no tenemos el recurso para cumplir, estamos en espera de que llegue el apoyo del Gobierno del Estado”, dijo el Secretario del Ayuntamiento.

Los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento se mantienen en el lugar pero el recurso no ha llegado, por lo que no se ha podido lograr una negociación con las autoridades, informó Eduardo Enciso Guzmán.

Aunque se tiene un paro laboral, la Comuna sigue laborando con el personal de confianza y se pretende que no cause problemas a los ciudadanos; quienes están laborando están cumpliendo con la responsabilidad de que nada se pare para que los ciudadanos no se vean afectados.

Enciso Guzmán manifestó que no pueden dar fecha sobre cuándo podrían pagar el recurso económico que el Sindicato del Ayuntamiento exige, aunque el dirigente sindical, Jaime Lizáraga Rojas, ha señalado que la huelga podría durar una semana.

“Para el apoyo (económico) no tenemos fecha precisa, estamos en espera de respuesta (del Gobierno del Estado)”, dijo.

El Sindicato del Ayuntamiento inició la huelga el 16 de octubre, pues dentro de las exigencias en la negociación del contrato colectivo de trabajo han pedido que se paguen retenciones por 300 mil pesos y el pago de canastas básicas pendientes que este mes serán tres, mientras este adeudo no sea liquidado, ellos continuarán en huelga.