ESCUINAPA._ El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6 lo único que ha pedido es trabajo y por ello se tiene el problema de un paro laboral que lo han abanderado con causas como presunto acoso sexual y laboral, señalaron trabajadores de la dependencia.

“Lo único que se ha pedido por parte del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria (Jesús Yzabal González) es trabajo, solo trabajar, no hay nada más, y por ello el paro que no tiene justificación y sí nos mantiene amenazados de ser expulsados del sindicato”, dijo uno de los trabajadores.

Indicaron que el problema que se tiene está generando ya que el número de casos de dengue suban pues hasta este jueves ya se tiene 8 casos confirmados de la enfermedad.

“La conveniencia en esta zona siempre ha sido que los casos de dengue suban, con eso hay gastos de camino para salir a trabajar, viáticos, dinero que no debería darse si realmente se hiciera bien el trabajo de control larvario para prevenir el dengue”, indicó otro de los trabajadores.

Hay vicios que durante años se han ido acumulando, privilegios que sí se han otorgado a algunas personas, al llegar alguien que pide trabajo y apoya a quienes lo requieren sin un compromiso más que el de tener resultados, es lo que ha generado que se pongan en contra de él, señalaron los trabajadores.

Manifestaron que es real que los casos de dengue se incrementaron en zonas donde presuntamente se hacían todas las acciones de prevención del dengue, pero que realmente en la práctica no era así, se dejaba de visitar domicilios, no se hacía el control debido, por lo que los casos no se pudieron parar en algunos lugares.

Lamentaron que, en lugar de actuar como compañeros, escuchando todas las voces, aquellos que están a favor de las acciones del Jefe Jurisdiccional son amenazados de ser expulsados del sindicato.

Mientras algunos trabajadores pidieron guardar el anonimato, Blanca Lizárraga Castillo, quien es trabajadora de contrato desde hace 10 años, indicó que se le ha acusado de ser privilegiada por el Jefe de la Jurisdicción al estar en oficina y no en el campo laboral.

“Soy uno de esos dos contratos que dicen que tienen privilegios, nosotros solo hemos sido apoyados como trabajadores por un patrón porque acabo de pasar por el proceso de cáncer de mama y el Jefe de la Jurisdicción decidió darme trabajo administrativo en lo que me voy recuperando”, dijo.

La trabajadora indicó que es lamentable que no haya empatía de sus compañeros, pues en su caso, su esposo quien es también trabajador de vectores y zoonosis pasó también por una enfermedad y su hija al mismo tiempo padeció cáncer de mama.

“Se nos apoyó para irnos a quimioterapia con nuestra hija y en ese proceso (del cáncer de su hija) me detectaron cáncer de mama y también fuimos apoyados por la Jurisdicción, no son privilegios en un contrato es ser empáticos, es querer apoyar al trabajador”, dijo.

Lamentó la situación e indicó que esperan que la Secretaria de Salud haga una investigación sobre el tema, viendo todas las aristas, lo que realmente pasa en la dependencia.