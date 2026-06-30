$!Continúa problema en suministro de electricidad en Isla del Bosque, Escuinapa

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Un noche más que se transformó en día y sin energía eléctrica, es lo que vivieron vecinos de la sindicatura, desde lunes hasta las 14:00 horas del martes.
Los niños se enferman, se llenan de granos ante del calor, los alimentos se echan a perder, las tiendas pierden sus productos como carnes, pollos, leche y pese a la manifestación que tuvieron en Mazatlán el lunes, la energía de nuevo a las 21:00 horas del lunes quedó suspendida, señala la comisaría Griselda Osuna Rodríguez.
Indicó que el lunes fueron a Mazatlán y pidieron que se cambiaran líneas y transformadores de ser posibles, ese compromiso quedó pactado, indicó.
“Si un día se nos pasa pagar el recibo, vienen y te la cortan, ellos no quieren saber si tuviste pa’ pagar o no y ahorita que está esto, por qué no mandan arreglar así como mandan a cortar, hay niños, adultos, personas enfermas, tiendas que se han quedado con pérdidas, porque las carnes, lácteos no los cambian, el pueblo está enfadado”, dijo la comisaría.
Son horas sin energía, un día anterior acudieron a reparar, se volvió a suspender el servicio a las 21:00 horas y arreglaron hasta las 12 del mediodía, así ha estado, precisó.
“Por nueve horas, tres días consecutivos duramos sin luz... nos afecta en la salud, en los aparatos, se han desbaratado aires acondicionados, televisiones, me han reportado varias pérdidas pero perdidas que la comisión no va a reponer”, dijo.
Osuna Rodríguez indicó que son años batallando; además que la persona que los atendió en Mazatlán, es el mismo que los atendió el año pasado que estaba en Escuinapa y Rosario, mismo que les dijo que a las ‘argüenderas’ las cambiaría a la línea que no se iba a energía y efectivamente así fue.
Señala que no han tenido ese problema pero si es el caso de otras calles y quieren que se resuelva, porque se necesita que el servicio esté para todos.
“Queremos que vengan a darle mantenimiento a las líneas, porque si no, el viernes volvemos a las instalaciones, tienen el día de hoy (martes) y mañana, porque si no iré con otro oficio sobre el otro oficio”, dijo.
Finalmente indicó que, ellos como ingenieros o técnicos saben que está ocurriendo, cuál es la situación de las líneas, como se resuelve y los errores que hay, pues son más de 1 mil 500 o 2 mil 500 personas.