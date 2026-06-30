$!Continúa problema en suministro de electricidad en Isla del Bosque, Escuinapa

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Un noche más que se transformó en día y sin energía eléctrica, es lo que vivieron vecinos de la sindicatura, desde lunes hasta las 14:00 horas del martes.

Los niños se enferman, se llenan de granos ante del calor, los alimentos se echan a perder, las tiendas pierden sus productos como carnes, pollos, leche y pese a la manifestación que tuvieron en Mazatlán el lunes, la energía de nuevo a las 21:00 horas del lunes quedó suspendida, señala la comisaría Griselda Osuna Rodríguez.

Indicó que el lunes fueron a Mazatlán y pidieron que se cambiaran líneas y transformadores de ser posibles, ese compromiso quedó pactado, indicó.

“Si un día se nos pasa pagar el recibo, vienen y te la cortan, ellos no quieren saber si tuviste pa’ pagar o no y ahorita que está esto, por qué no mandan arreglar así como mandan a cortar, hay niños, adultos, personas enfermas, tiendas que se han quedado con pérdidas, porque las carnes, lácteos no los cambian, el pueblo está enfadado”, dijo la comisaría.