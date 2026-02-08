$!Continúan diligencias en fosa clandestina de El Verde, Concordia, con sobrevuelos militares

CONCORDIA._ Sobrevuelos constantes de aviones militares se realizan este domingo en la zona norte de Concordia, mientras continúan este domingo las diligencias periciales en la fosa clandestina localizada a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde. La zona sigue fuertemente custodiada por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía General de la República continúa con las diligencias que iniciaron el jueves.

De acuerdo con personal de la Guardia Nacional, fue desde el martes 3 de febrero cuando se ubicó la fosa clandestina y las trabajos siguieron durante los demás días. La tarde del viernes, las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron la existencia de una fosa clandestina y el hallazgo de cuerpos y restos humanos.

El sábado, un coordinador de la FGR, Alberto Hernández, manifestó que los cuerpos y restos humanos localizados ya fueron identificados y sus familiares notificados. Este domingo, el medio de comunicación RTN de Zacatecas informó en su página de Facebook que, de acuerdo con familiares, ya fue identificado el ingeniero zacatecano, José Ángel Hernández Vélez, como uno de los muertos hallados en este sitio, tras ser privado de la libertad junto con nueve compañeros más de la mina canadiense Vizla Silver, desde el pasado 23 de enero.