$!Continúan labores de rescate de minero en sierra de Rosario

Aunque el minero Francisco Zapata Nájera fue localizado con vida la tarde del martes en la mina Santa Fe, en Rosario, aún se espera que baje más el nivel del agua para extraerlo del lugar donde se encuentra y trasladarlo a una unidad médica, de acuerdo con un comunicado conjunto de las instituciones que participan en las labores de rescate. “Con la finalidad de que el rescate del minero Francisco Zapata Nájera se lleve a cabo en condiciones de máxima seguridad, el comando unificado mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentran ubicado el minero”, informa el comunicado con fecha de este 8 de abril.

“La operación de la bomba sumergible de 25 HP permitió la reducción de un metro en el nivel del agua. Actualmente se mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros qué faltan del tirante”. Agregó que se continúa trabajando en el interior de la mina para que en cuanto el equipo de búsqueda y rescate considere que los niveles de agua disminuyen a condiciones favorables para movilizar al minero, se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica. Aunque no lo menciona el comunicado, al lugar arribó la tarde del martes un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para estar al pendiente para el traslado de Zapata Nájera a un hospital cuando el comando conjunto así lo determine.