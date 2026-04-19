$!Continúan labores para encontrar a Isidro, desaparecido en la mina Santa Fe en Rosario

ROSARIO._ De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, continúan los trabajos para localizar a Isidro Beltrán, el último minero que permanece desaparecido en la mina Santa Fe, en Rosario.

Así lo dio a conocer la dependencia federal por medio del reporte diario que ofrece por medio de sus plataformas.

“Se mantiene el avance de retiro de material para abrir paso dentro de la galería y continuar con la localización del último minero”, precisa.