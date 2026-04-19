$!Continúan labores para encontrar a Isidro, desaparecido en la mina Santa Fe en Rosario

ROSARIO._ De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, continúan los trabajos para localizar a Isidro Beltrán, el último minero que permanece desaparecido en la mina Santa Fe, en Rosario.
Así lo dio a conocer la dependencia federal por medio del reporte diario que ofrece por medio de sus plataformas.
“Se mantiene el avance de retiro de material para abrir paso dentro de la galería y continuar con la localización del último minero”, precisa.
Asimismo, elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, CFE Nacional, Protección Civil Gobierno Sinaloa e IMSSA realizaron recorridos de inspección y revisión al interior de la mina.
Otras labores, se informó, es que continúan los trabajos en el tapón dentro de la mina para reforzar y estabilizar una parte de la galería.
Han pasado 25 días desde que se registró el derrame de jal en la mina que explota la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. en el municipio, donde se realizan labores para dar con el cuarto trabajador, tras el hallazgo de dos con vida y uno fallecido.