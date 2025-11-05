$!Continúan productores con pagos pendientes de construcción en Presa Santa María

ESCUINAPA._ Productores continúan con pagos pendientes de uso de la tierra y daños diversos por la construcción de los canales de la Presa Santa María, señaló Rogelio Padilla Salcido, presidente del Módulo de Riego.
El encargado del Gobierno del Estado, Juan Isidro Paredes Brito, ya no contesta ni las llamadas pese a que el compromiso era pagar todo, aseguraron.
“Ya a dos años que se inició la obra, todavía hay compañeros que se les deben los bienes indistintos a la tierra, desde hace 4 meses se dejaron de hacer los pagos de Gobierno del estado, hace 4 meses que pararon y el tema es que no hay recursos”, dijo Hugo Fletes Montaño quien es parte del Comité Baluarte Presidio.
Insistió que es necesario buscar al Gobernador Rubén Rocha Moya para saber porque no se siguió con los pagos, se adeudan propiedades ejidales, de pequeña propiedad entre otros.
Los convenios del Estado y Conagua establecían como se darían los pagos por cada dependencia y es algo que no se ha dado, manifestó.
Fletes Montaño indicó que hay entre 120 y 130 productores afectados, y lo que se tiene que hacer son acciones que hagan que se den estos pagos.
“Nosotros ya cumplimos y ahora necesitamos que el Gobierno Federal y del Estado nos expliquen porque no se está pagando”, dijo.
El presidente del Módulo de Riego, Rogelio Padilla Salcido, indicó que solo están pidiendo que los pagos se realicen, que se pague todo lo que se adeuda.
“A nadie se le ha pagado lo de la tierra, el llamado directo es al Gobierno del Estado, que tienen que pagar, no se repararon cercos, dejaron pozos, caminos desbaratados”, dijo.
A ellos, como representantes de ejidos, o productores acudieron a convencer para que la obra se desarrollará y es momento que no responden a la confianza que se les dio.
“Juan Isidro ya ni nos contesta, cuando lo hace nos dice ‘no hay dinero’, que lo esperemos, deberían de tener dinero, según ya estaba ese dinero etiquetado”, dijo.
Si no hacen caso, realizarán otras acciones como bloquear carreteras, no quieren llegar a eso, pues lo que piden es que sean responsables y realicen los pagos.