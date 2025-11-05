$!Continúan productores con pagos pendientes de construcción en Presa Santa María

ESCUINAPA._ Productores continúan con pagos pendientes de uso de la tierra y daños diversos por la construcción de los canales de la Presa Santa María, señaló Rogelio Padilla Salcido, presidente del Módulo de Riego.

El encargado del Gobierno del Estado, Juan Isidro Paredes Brito, ya no contesta ni las llamadas pese a que el compromiso era pagar todo, aseguraron.

“Ya a dos años que se inició la obra, todavía hay compañeros que se les deben los bienes indistintos a la tierra, desde hace 4 meses se dejaron de hacer los pagos de Gobierno del estado, hace 4 meses que pararon y el tema es que no hay recursos”, dijo Hugo Fletes Montaño quien es parte del Comité Baluarte Presidio.

Insistió que es necesario buscar al Gobernador Rubén Rocha Moya para saber porque no se siguió con los pagos, se adeudan propiedades ejidales, de pequeña propiedad entre otros.

Los convenios del Estado y Conagua establecían como se darían los pagos por cada dependencia y es algo que no se ha dado, manifestó.

Fletes Montaño indicó que hay entre 120 y 130 productores afectados, y lo que se tiene que hacer son acciones que hagan que se den estos pagos.