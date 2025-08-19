$!Convierten en basurero a canal pluvial que conecta a la laguna del Iguanero, en Rosario

EL ROSARIO._ Ante el riesgo constante de inundación vecinos de la calle Ignacio Gadea Fletes, denuncian que algunos vecinos y personas ajenas al lugar, han convertido canal pluvial de la laguna del iguanero en basurero clandestino.
Situación la cual ya fue reportada ante la autoridad competente pero no ha habido respuesta, expusieron los habitantes.
Ya que se indicó que en esta zona de la colonia Calderón, confluye el agua de varias calles de la ciudad y cuenta con el antecedente de graves problemas de inundaciones.
“Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que pongan carteles y se multe a la gente, tanto vecinos, como gente externa que viene a tirar basura a esta zona baja ya que se corre el riesgo de que se tapen los desagües de la laguna y se inunde la zona”, se expresó.
La problemática además afecta la imagen de la zona al conducir a espacios turísticos como lo son las ruinas del templo antiguo, museo de Lola Beltrán y la laguna del Iguanero.
“Aparte de que se supone es zona turística y luce como un vil basurero”, aseveraron los afectados.