$!Convierten en basurero a canal pluvial que conecta a la laguna del Iguanero, en Rosario

EL ROSARIO._ Ante el riesgo constante de inundación vecinos de la calle Ignacio Gadea Fletes, denuncian que algunos vecinos y personas ajenas al lugar, han convertido canal pluvial de la laguna del iguanero en basurero clandestino.

Situación la cual ya fue reportada ante la autoridad competente pero no ha habido respuesta, expusieron los habitantes.

Ya que se indicó que en esta zona de la colonia Calderón, confluye el agua de varias calles de la ciudad y cuenta con el antecedente de graves problemas de inundaciones.