Convoca Gobierno de Escuinapa a participar en el Cabildo Abierto

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento abrió la convocatoria a ciudadanos para participar en el Cabildo Abierto, una actividad que forma parte de los eventos por los 111 años de la municipalización.

La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, informó que ya está la convocatoria emitida para que también participen las autoridades de las sindicaturas y comisarías.

"Es la primera de la administración, será el día 7 (septiembre), esta es una convocatoria abierta, es un espacio de participación ciudadana", dijo.

Por temas de seguridad el evento programado inicialmente para realizarse en la plazuela de Pueblo Nuevo, cambio de sede al patio de Palacio Municipal, a realizarse el día lunes 7 a las 9 de la mañana.

Los ciudadanos que deseen participar deberán llevar su solicitud de apoyo o lo que desean en un máximo de 3 cuartillas, para entregar, puede ser de obras públicas, de la infraestructura municipal, de los servicios públicos entre otros.

Temas como vialidades, impulso a los derechos humanos, a la obra pública, a los sectores productivos, manifestó la funcionaría.

Los ciudadanos pueden llevar su propuesta, a la Secretaria del Ayuntamiento, como fecha límite es el viernes 4 de septiembre, esto es parte del orden de la sesión, no pueden participar quienes no lleven las propuestas de documentos previamente entregados.