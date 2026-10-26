Convocan a cadena de oración por Fabiola, única sobreviviente del accidente donde murieron cuatro personas

ROSARIO._ Al permanecer internada en un hospital de Mazatlán, familiares y amigos hicieron un llamado en redes sociales para pedir por la salud de Fabiola, sobreviviente del fatal accidente ocurrido en la carretera México 15. El percance cobró la vida de tres compañeras de viaje y del conductor del vehículo contra el que se impactaron.

El fatal accidente tuvo lugar en la carretera México 15, en la zona sur del municipio. Hasta el momento, trascendió que Fabiola se encuentra estable, aunque permanece en el área de urgencias de una unidad médica del vecino municipio de Mazatlán.