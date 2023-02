Rocío Cristerna López, socia del Lienzo Charro, expuso que el nacimiento de este evento, se dio por la inquietud de los mismos charros de promover y hacer notar su actividad como lo hacen en otras partes del país.

“Asistimos a otras cabalgata y de ahí nació la idea de porque no, si nosotros tenemos todo, tenemos el gusto, tenemos la gente, tenemos los caballos, un hermoso lienzo charro que no cualquiera lo tiene, así iniciamos hace once años”.