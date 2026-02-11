$!Convocan a marcha nacional por mineros desaparecidos

Familiares y mineros llaman a marcha nacional el sábado 14 de febrero por las personas desaparecidas.
Las convocatorias para las marchas se han extendido en sitios como Concordia, Zacatecas, Chihuahua y Hermosillo.
Para Concordia, la convocatoria fue hecha para las 18:00 horas del sábado 14 de febrero en la plazuela del municipio.
Mientras que en el resto de los estados, de dónde son originarios los 10 mineros privados de la libertad que trabajaban para la minera canadiense Vizla Silver Company el pasado 23 de enero, de los cuales cinco fueron encontrados en la primera fosa clandestina de El Verde, Concordia.
En la página oficial de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México y la Cámara Minera de México se está invitando a marchar pacíficamente de manera simultánea en Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Sinaloa, en memoria de los compañeros mineros y de todos los desaparecidos.
Con la petición de que los mineros deben volver a casa, que el gremio está de luto, a nivel nacional se están uniendo los distritos de San Luis, Nuevo León, Caborca y otros dos de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato.