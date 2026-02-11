$!Convocan a marcha nacional por mineros desaparecidos

Familiares y mineros llaman a marcha nacional el sábado 14 de febrero por las personas desaparecidas.

Las convocatorias para las marchas se han extendido en sitios como Concordia, Zacatecas, Chihuahua y Hermosillo.

Para Concordia, la convocatoria fue hecha para las 18:00 horas del sábado 14 de febrero en la plazuela del municipio.

Mientras que en el resto de los estados, de dónde son originarios los 10 mineros privados de la libertad que trabajaban para la minera canadiense Vizla Silver Company el pasado 23 de enero, de los cuales cinco fueron encontrados en la primera fosa clandestina de El Verde, Concordia.