Convocan en Escuinapa a marcha por la paz tras desaparición de constructor

MAZATLÁN._ Amigos y ciudadanos están convocando a una marcha por la paz en Escuinapa este sábado 25 de abril, después de que este jueves se cumplieron ocho días sin saber del constructor Leopoldo Arroyo Guerrero.

“Es una marcha pacífica a la que se invita a quienes quieran participar”, dijo una de las personas que ha invitado por redes sociales.

Este miércoles se localizó en Rosario la camioneta del constructor, pero de él aún no se sabe nada, lo que mantiene a la familia en una situación de desespero pues Arroyo Guerrero es un hombre mayor, que se ha desempeñado con bien en el municipio, señalaron.

La cita la están haciendo frente a Palacio Municipal a las 17:00 horas, para quienes deseen unirse, esperando que la ciudadanía participe.

La familia ha señalado que las autoridades del Gobierno federal y Estatal han estado pendientes del caso e informándoles sobre las investigaciones, confían en el trabajo que realizan pero también los amigos, ciudadanos que lo conocen, quieren realizar está marcha pues son muchos días en que no saben nada del adulto mayor.

Arroyo Guerrero desapareció el pasado 15 de abril, cuando acudió al almacén de la constructora en la carretera México 15, cerca del camino que se dirige a la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Como contexto, ese día se reportaron enfrentamientos entre personal militar y civiles armados en Rosario, así como detenciones en los dos municipios, Rosario y Escuinapa.