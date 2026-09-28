$!Coordinan acciones para erradicar panal de abejas en estadio de Rosario

EL ROSARIO._ Tras al menos tres incidentes con asistentes al estadio municipal de beisbol, elementos de Protección Civil y Vectores coordinan acciones para erradicar panal de abejas.

Con este propósito, se cerraron los accesos al espacio deportivo desde las 19:20 horas, así como también apagaron las diferentes luminarias.

El hecho más recientes trascendió ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre, con cuatro personas afectadas mientras presenciaban un partido de beisbol alrededor de las 15:00 horas.