$!Coppel desarrolla inversiones en Escuinapa para nueva tienda y centro de distribución

ESCUINAPA._ La empresa Coppel y una empresa de deshidratado empezarán a operar este año en Escuinapa, informó el Director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas. En el caso de las empresas de Coppel, desde el año pasado se iniciaron procedimientos legales para la ejecución de la inversión y ya se inició con la construcción de lo que serán las empresas, con una inversión de alrededor de 35 a 40 millones de pesos. “Ya se inició la obra de la construcción de una tienda Coppel, a un lado de los transportes Unidos de Sinaloa y también está a punto de iniciar la creación de un CEDIS (centro de distribución) hacía el lado del entronque a un lado del Hospital, recalcar que estás inversiones ya se habían formalizado el año pasado”, dijo.

Son construcciones que ya iniciaron, expuso, las cuales esperan queden concluidas en noviembre para que en diciembre ya estén operando, con alrededor de 20 empleos formales. Indicó que estás construcciones de la empresa Coppel representan ya una fuente de empleo para la ciudad, ya que están trabajando escuinapenses en estas obras, son entre 25 y 30 personas las que están laborando.

Las dos construcciones han cumplido con las reglas de construcción y tienen en cuenta en el proyecto cajones de estacionamiento, que ya es una necesidad que se tiene en estas tiendas. Informó que hay otro proyecto en camino como es una empresa deshidratadora, que podría empezar a operar este año. “Estamos ya en los últimos trámites como Municipio les estamos dando todas las facilidades y estamos ayudando en la tramitología para el cambio de uso de suelo ante Sebides”, señaló.