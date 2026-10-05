$!Coro de Nuestra Señora del Rosario cumple 15 años de enaltecer celebraciones del Santuario mariano

ROSARIO._ “En mi canto gloria te doy señor”, entona el coro de Nuestra Señora del Rosario en el ofertorio de la misa con motivo de la misa solemne dando cumplimiento al objetivo con el fue fundado hace 15 años.
Carlos Alberto Rubio Valdez, responsable del coro, detalló que el surgimiento se dio a invitación del entonces párroco Alejandro López para resaltar las solemnidades de la liturgia católica.
“Pues la petición fue buscar la manera de tener un coro que pudiera cumplir con todas las actividades que normalmente se realizaban a lo largo del año”, dijo.
“Nació (el coro) para acompañar todas las misas durante el año, así es como todas las celebridades y normalmente pues participamos en Semana Santa, Pentecostés, Día de la Virgen, Navidad y de pronto algunos sacerdotes nos invitan a aniversarios de templos, de festividades y acudimos”.
Detalló que en un inicio se contó con tan sólo 15 integrantes, y dado a los buenos resultados en la actualidad cuenta con un total de 35 miembros.
“Pues mira, realmente pues es una gran satisfacción, siempre lo ha sido ¿no?; por formación y tantos años que tengo ya apoyando en labores de la parroquia pues para uno es un gusto y lo que vemos en la mayoría de las personas que nos acompañan en el caso del coro pues es gente que tiene tiene una fe muy cimentada, creen lo que que hace y yo creo que eso es lo que ha permitido que este coro permanezca por tanto tiempo”, aseguró.
Comentó que es complejo porque cantar algo tradicional es mucho más sencillo, cantar en misa implica doble esfuerzo pues se tiene que preparar a la gente para poder tener un esfuerzo coral.
“Hablamos de que normalmente manejamos a pesar de que no somos profesionales, manejamos gente que canta como soprano, mezzosoprano, tenemos voces masculinas barítonos, normalmente es la voz más común pero tratamos de hacer armonías con ellos”, expuso.
En el caso particular de la misa de la fiesta patronal, informó que se prepararon con 2 meses al tener que preparar 11 cantos, de los cuales cuatro son en latín.
Enfatizó que ha sido un esfuerzo conjunto para mantener este proyecto vigente frente al paso del tiempo.
“Agradecerte mucho el hecho de que le den mucho valor a esto porque la verdad a veces los coros normalmente son la voz de todo lo que de pronto no se puede hacer y la gente te agradece cuando lo haces, entonces muchas gracias”, concluyó.