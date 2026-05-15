$!Coronan a Cindy I en Escuinapa como reina del Club de Leones fundador

ESCUINAPA._ Cindy López Ibarra fue coronada como reina del Club de Leones fundador, para encabezar la celebración que este sábado tendrán sus miembros con la asamblea distrital de la organización. La coronación de Cindy I fue realizada por el gobernador de Distrito, Arturo Rizo López, y su esposa Lilia Topete de Rizo, quien es presidenta del Comité de Damas del Distrito 89.

“Como gobernador perteneciente a este club me da muchísimo gusto saber que tenemos soberana después de mucho tiempo. Las reinas de los clubes de Leones representan la juventud, la sangre nueva. Vas a participar como embajadora nuestra en los eventos distritales; las reinas trabajan, aportan y dan el ejemplo a la comunidad de servir al que menos tiene”, dijo Rizo López. "Las reinas aportan su esencia y los valores leonísticos, la reina trabaja por la comunidad. La reina es la máxima autoridad cuando hay una sesión; mereces todo el respeto, tienes un alto nivel de autoridad”, agregó Topete de Rizo.

El presidente del Club de Leones, Álvaro Montaño, y su esposa Mariel Sánchez Corona, impusieron la banda a Cindy I, exhortando a que trabaje con el corazón y a que participe en todas las actividades que se realizan por parte de la comunidad leonística. “Es un privilegio para mí representar a una institución que se preocupa tanto por nuestra comunidad”, dijo López Ibarra.