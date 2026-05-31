$!Coronan imagen de la Virgen María para cerrar mes de ofrecimiento de flores

EL ROSARIO._ Al cerrar el mes de mayo, mes dedicado a María en la iglesia católica, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario concluyó el tradicional ofrecimiento de flores.
Fue alrededor de las 16:00 horas que se inició el rezo del rosario, donde en cada misterio, niñas vestidas de blanco recorren el pasillo central del templo, entre cantos, para colocar flores a los pies de la imagen de la virgen.
Cómo parte del cierre de la actividad, se llevó a cabo la coronación de la imagen de la Virgen por parte de dos de las niñas más puntuales a los rosarios marianos.
Tradición que ha pasado de generación en generación y que en esta última edición ha tenido una importante reducción en la asistencia de pequeñas “marías”.
El grupo de catequistas del santuario manifestaron que realizan grandes esfuerzos para que está tradición no se pierda.