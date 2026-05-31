$!Coronan imagen de la Virgen María para cerrar mes de ofrecimiento de flores

EL ROSARIO._ Al cerrar el mes de mayo, mes dedicado a María en la iglesia católica, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario concluyó el tradicional ofrecimiento de flores.

Fue alrededor de las 16:00 horas que se inició el rezo del rosario, donde en cada misterio, niñas vestidas de blanco recorren el pasillo central del templo, entre cantos, para colocar flores a los pies de la imagen de la virgen.