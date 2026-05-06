Corta CFE suministro de energía a la Jumapae, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía a las oficinas de Jumapae debido a que existe adeudo, reconoció Santos de Jesús Santos Gómez, gerente de la dependencia.

“El día de hoy amanecimos con este imprevisto, con los abonos que estamos dando y nos retrasamos, ahorita estamos hablando con CFE para ver cómo subsanar”, dijo.

El adeudo de oficina es de 7 mil 705 pesos, en general, la deuda que incluye a los acueductos es de casi 4 millones de pesos, precisó.

El gerente indicó que el motivo principal del corte es estos adeudos, aunque existe un amparo desde hace casi un año para evitar el corte de energía a los acueductos.

El tener el amparo no los exime de poder abonar, pero desde hace dos meses, debido a la situación financiera que se tiene, no han podido, aseguró.

“Estamos trabajando y solicitando pagó de facturaciones a empresas para ir abonando”, dijo.

Santos Gómez espera que en las próxima mesa de trabajo con el Cabildo se logre que los regidores los apoyen para un préstamo que permita subsanar las deudas.

También indicó que se está trabajando también para aportar con recursos propios, están visitando las comunidades para recuperar cartera vencida y se ha tenido buena respuesta en las comunidades.