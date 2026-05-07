Cortan la electricidad a la Jumapae; deja de operar acueducto a Escuinapa

ESCUINAPA._ El miércoles fue suspendido el servicio de electricidad en las oficinas de Jumapae y este jueves en el acueducto Baluarte-Escuinapa, lo que ha ocasionado una suspensión del servicio.

El gerente de, Jumapae Santos de Jesús Gómez Sánchez, indicó que esta mañana las cuchillas del acueducto fueron retiradas.

“Estamos tratando de dar un abono mayor de lo que debemos a CFE, tenemos el acueducto que viene hacia Escuinapa, el cual nos dejaron sin la energía eléctrica, trabajamos en ello”, dijo.

Hay un amparo contra la suspensión de energía, pero la CFE hizo su diligencia y la Jumapae busca de nuevo que de manera legal se haga valer ese documento legal y se dé la reconexión.

“El amparo no nos exime de pagar el adeudo, solo es un mecanismo legal que se está usando, respetamos las acciones que hacen, la parte Jurídica de nosotros hace lo que corresponde”,dijo

La suspensión de energía puede ser de 24 a 48 horas, mientras esté el procedimiento legal, explicó, eso es algo que se está trabajando.

De momento ellos están racionando el agua que aún se tiene en el tinaco de almacenamiento, la afectación de momento son un 30 por ciento, este viernes serán un poco más, esperan que el tema se resuelva antes del fin de semana que se tiene un mayor consumo de agua potable