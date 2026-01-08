Covid sigue ocasionando decesos en quienes no están vacunados: Salud Sinaloa

ESCUINAPA._ La campaña de vacunación invernal posiciona Sinaloa en el primer lugar de aplicación de influenza, neumococo y Covid, informó el Director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

“En el tema de vacunación invernal en esta campaña que es aplicación de neumococo, Covid e influenza, Sinaloa se posiciona en el primer lugar”, dijo.

Informó que de influenza se han aplicado 673 mil 462 vacunas, en Neumococo se han aplicado 62 mil 785 dosis y de Covid son 124 mil 742 vacunas, esto en lo que va de la jornada de vacunación que termina en el mes de abril.

En el caso de Covid, el funcionario de salud indicó que no se debe olvidar que fue la vacunación lo que pudo terminar con la pandemia por esta enfermedad y hoy para aplicarla se debe trabajar en convencer a las personas para que se las apliquen.

“Se nos ha olvidado mucho lo que fue la pandemia, que perdimos familiares o fuimos hospitalizados hasta que vino la vacunación disminuyó toda esta catástrofe”, dijo.

Se tienen las vacunas de Pfizer y de Moderna, mencionó, que son de las más solicitadas, y recordó que aún hay decesos por Covid y se han presentado en personas que no están vacunadas.

“Hay un poco de desinformación, algún grupo pequeño de antivacunas que se encuentran en nuestro Estado y creo que es un relajamiento de las personas, yo creo que hay que volver a recordar que es importante la vacuna de influenza y Covid”, dijo.

En 2025, mencionó, de influenza se tuvieron 175 casos y nueve defunciones, de Covid fueron cinco defunciones y en 2024 fueron 19 defunciones, principalmente adultos mayores sin vacunas.

Las jornadas de vacunación mantienen los recorridos en casa a casa, se han tenido centros de vacunación en lugares estratégicos durante las vacaciones.

Inzunza Leyva informó que también se han aplicado 235 mil 711 vacunas para neumococo, en 2025 se tuvieron 91 casos y en este 2026 son ocho casos con edades entre los 5 y 15 años, los enfermos son personas que vienen de fuera del Estado.

Exhortó a la población a vacunarse, a aprovechar las jornadas, entre los esquemas de vacunación también están para niños y niñas de 11 años de edad las relacionadas al virus del papiloma humano, que causa el cáncer cérvico uterino.

Hasta el momento se han aplicado 38 mil 836 vacunas, han sido 20 mil 155 varones los que han recibido la aplicación 18 mil 681 en niñas.