El Sur
|
Mascotas

Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas

En un 99.9 por ciento de los animalitos abandonados son gatos
Hugo Gómez |
21/09/2025 15:37
21/09/2025 15:37

EL ROSARIO._ Durante una campaña de esterilización realizada por el municipio vecinos dedicados al rescate y adopción de animales, informaron que ha crecido significativamente el abandono de mascotas en el municipio y principalmente de gatos.

“99. 9 (por ciento) demasiados animalitos (abandonado), y en especial gatos, gastos es masivo”, informó Jesmy.

Razón por la cual, destacaron la importancia de que se lleven a cabos las jornadas de esterilización a bajo costo.

“Pues a mí, sí se me hace muy importante, porque por ejemplo ahí donde trabajamos en el despacho, como es para las orilla, nos abandonan gatitos, perritos”, expuso Cinthia Muñoz.

La situación se debe a una falta de responsabilidad y empatía de parte de las personas para hacerse responsables de las mascotas, aseguraron los rescatistas.

  • $!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas
  • $!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas
  • $!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas
  • $!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas
  • $!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas

Asimismo, destacaron que se vive un fenómeno paralelo de maltrato animal, al tener conocimiento de perros y gatos atropellados o incluso envenenados.

No obstante se destacó que se debe de ampliar el número de atenciones ya que regularmente se limita a 2 atenciones, cuando en ocasiones tienen un gran número de animalitos en resguardo.

Al buscar la información sobre las acciones con los trabajadores, expusieron que la emitiría Comunicación o la Dirección de Ecología local.

#Maltrato animal
#Mascotas
#animales abandonados
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube