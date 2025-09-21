$!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas

EL ROSARIO._ Durante una campaña de esterilización realizada por el municipio vecinos dedicados al rescate y adopción de animales, informaron que ha crecido significativamente el abandono de mascotas en el municipio y principalmente de gatos.

“99. 9 (por ciento) demasiados animalitos (abandonado), y en especial gatos, gastos es masivo”, informó Jesmy.

Razón por la cual, destacaron la importancia de que se lleven a cabos las jornadas de esterilización a bajo costo.

“Pues a mí, sí se me hace muy importante, porque por ejemplo ahí donde trabajamos en el despacho, como es para las orilla, nos abandonan gatitos, perritos”, expuso Cinthia Muñoz.

La situación se debe a una falta de responsabilidad y empatía de parte de las personas para hacerse responsables de las mascotas, aseguraron los rescatistas.