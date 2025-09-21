$!Crece abandono de mascotas en Rosario, informan activistas

EL ROSARIO._ Durante una campaña de esterilización realizada por el municipio vecinos dedicados al rescate y adopción de animales, informaron que ha crecido significativamente el abandono de mascotas en el municipio y principalmente de gatos.
“99. 9 (por ciento) demasiados animalitos (abandonado), y en especial gatos, gastos es masivo”, informó Jesmy.
Razón por la cual, destacaron la importancia de que se lleven a cabos las jornadas de esterilización a bajo costo.
“Pues a mí, sí se me hace muy importante, porque por ejemplo ahí donde trabajamos en el despacho, como es para las orilla, nos abandonan gatitos, perritos”, expuso Cinthia Muñoz.
La situación se debe a una falta de responsabilidad y empatía de parte de las personas para hacerse responsables de las mascotas, aseguraron los rescatistas.
Asimismo, destacaron que se vive un fenómeno paralelo de maltrato animal, al tener conocimiento de perros y gatos atropellados o incluso envenenados.
No obstante se destacó que se debe de ampliar el número de atenciones ya que regularmente se limita a 2 atenciones, cuando en ocasiones tienen un gran número de animalitos en resguardo.
Al buscar la información sobre las acciones con los trabajadores, expusieron que la emitiría Comunicación o la Dirección de Ecología local.