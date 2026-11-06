$!Crece el número de aspirantes a la candidatura de Morena por la Alcaldía Rosario

ROSARIO._ En los últimos días se han presentado nuevos aspirantes para coordinar la Defensa de la Transformación en el Municipio y Soberanía Nacional, entre los nombres que hicieron oficial su registro se encuentran Diana Durán, Valente Domínguez, Manolo Cruz, y Gabriel Arroyo. Los primeros que se registraron fueron Rosario Sarabia, Mailen Delgado y Jorge Mayorquín. Los nuevos perfiles que se han dado a conocer han sido por medio de las redes sociales donde se muestran en algunos casos eventos masivos y en otros en el seno familiar.

En el caso de Diana Durán, tuvo lugar en un salón de eventos a manera de Asamblea Informativa, que además es conocida por ser hija del ex Alcalde, Gilberto Durán. El ahora ex Tesorero Municipal, Valente Domínguez, se ha visto muy activo en territorio además de hacerlo público por medio de un video.

“A lo largo de este tiempo he recorrido el territorio, visitándolo casa por casa, saludándolos, estrechando sus manos, viéndolos a los ojos y me siento muy contento”, expuso en un vídeo grabado frente al Santuario de Nuestra Señora del Rosario. Otra persona que dio a conocer su registro fue el Regidor Manolo Cruz, quien lo expuso en sus redes sociales junto a su familia donde aseguró ser fundador de Morena.

“Aquí no hay improvisaciones, hay trayectoria. Soy fundador de Morena desde el 2015. He caminado este Municipio desde abajo, cuando nadie creía y cuando se requería verdadera convicción. Conozco cada sindicatura, cada comunidad y las necesidades reales de nuestra gente porque las he escuchado de frente durante años”, expuso. Así mismo enfatizó que llegó el momento de un relevo generacional con experiencia, honestidad y principios firmes, con lo que prometió: “vamos a hacer que la verdadera transformación llegue a El Rosario”.