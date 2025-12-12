$!Creciente el fervor guadalupano durante celebración en Rosario

EL ROSARIO._ La serenata, peregrinación por las principales calles de la ciudad y verbena, atrajo a un considerable número de fieles a la solemnidad de la Virgen de Guadalupe en la ciudad, que este año cumple 494 años de las apariciones al ahora San Juan Diego. El párroco Porfirio Langarica, reconoció que si bien la festividad no ha alcanzado la dimensiones de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, el primer domingo de octubre la fiesta guadalupana tiene un significativo crecimiento en El Rosario.







La parte fuete de la festividad inició a las 16:00 horas con una serenata a cargo del Mariachi Juvenil de Mazatlán, para enseguida inicial la procesión con la venerada imagen sobre un remolque decorado con un gran arco floral. Cabe resaltas que la romería pasó de realizarse desde la zona comercial al Santuario mariano, para realizar el mismo recorrido que la patrona de los rosarenses por las principales calles de la ciudad.







En esta edición a la romería se añadió un nuevo elemento, la representación de las apariciones para la cual se montaron siete cuadros vivientes a lo largo del trayecto. Luego del retorno al templo se llevó acabo la eucaristía para cerrar con una verbena popular con música en vivo.





