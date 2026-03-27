‘Creemos que nuestros empleados siguen vivos’: minera de Rosario

EL ROSARIO._ Al cumplirse 48 horas del accidente en la empresa minera, y en atención a medios, el gerente administrativo de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., Álvaro Vargas Miranda, afirmó que no se ha escatimado en acciones de rescate, pues se tiene la esperanza de encontrar a los cuatro trabajadores atrapados con vida.

Fue poco después de las 15:00 horas que se dio el acercamiento del gerente en nombre de la empresa para dar un pormenor de los trabajos que ya se realizan en aras de rescatar a los trabajadores.

“Con la información de la gente que salió y cómo salió la verdad creemos que nuestros empleados siguen vivos, excepto que el jal los haya cubierto, pero en realidad el jal avanzaba despacio, o sea notas ‘¡ay cabrón! ¿a dónde me hago? ¡me subo aquí?, ¿me corro pa’cá?, no puedo caminar me regreso’, si me explico, no fue un evento de un sólo momento”, afirmó.

Precisó que ya se tienen identificados a los trabajadores, de los cuales ninguno es de la entidad, pero sí un vecino de Jalisco, Durango, y Zimapán, Hidalgo.

Parte de la esperanza, dijo, se fincan en que los túneles tienen ventilación al no ser obstruido por el jal.

“Toda la mina tiene ventilación, como el jal no taponeó el túnel, tenemos unos extractores funcionando y estamos circulando el aire adentro de la mina, entonces tenemos seguridad de que la mina está ventilada que nos les ha faltado oxígeno, aire”.

Subrayó que no ha habido derrumbe o desprendimiento de piedra, ni un derrumbe de interior mina, al ingresar el jal, especie de lodo compuesto por agua, ha dificultado las acciones de comunicación y rescate al alcanzar uno o dos metros.

“El tema que tenemos y por qué no hemos avanzado es porque no nos permite caminar; se están trayendo láminas de unicel para ver si podemos ponerla sobre el jal y nos juntamos, se está utilizando triplay”, comentó.

Expuso que se cree que los trabajadores están a 200 metros de la superficie, así como también que la mina tiene 5 kilómetros de túneles, desde la parte más baja hasta el exterior.

Detalló además que el derrame del jal hizo que ingresara por la rampa principal de la mina mientras el personal operaba alrededor de las 14:30 horas del miércoles 25 de marzo, y que las últimas evacuaciones se dieron a las 4:00 horas del día siguiente.

“Creemos saber donde están por las condiciones de minas, por la experiencia que tienen nuestros técnicos, vamos a enfocarnos en este lugar, y en este lugar; tenemos una persona que estaba en tránsito al momento del evento y queremos pensar que está en un lugar que es un comedor y que ahí encontró refugio, y las otras tres personas estaban en un lugar más abajo que es la parte más profunda y es muy probable que continúen en su lugar de trabajo”.

Sobre las acciones, indicó que se están haciendo varios planes de trabajo con la colaboración de 40 elementos de la Sedena especialistas en rescate, quienes se encuentran en el lugar realizando los primeros reconocimientos.

Dijo además que se tiene la intervención de cinco especialistas en rescate en mina, pero se espera el arribo de 12 personas más.

“Estamos ahorita trabajando con Gobierno todo el apoyo que nos están dando, están preparando varios frentes de trabajo, nosotros continuamos con la limpieza de las campas principales eso no lo hemos parado, es un poco lento por el tipo de barro”, indicó.

Vargas Miranda sostuvo que se puso en marcha un “plan b”, con una perforación exterior en la mina que debe recorrer alrededor de 250 metros la cual llegará hasta donde se cree que los trabajadores se encuentran.

“¿Con qué objetivo?, con el objetivo de poder darles botellas de agua, con el objetivo de que haya comunicación, con el objetivo de decirles ‘¡Aquí estamos! Si necesitan alimento, si necesita algo’, tener una comunicación, si es que las otras opciones no funcionan”, argumentó.