$!Crisis de sequía en Escuinapa obliga a ganaderos a vender sus animales

ESCUINAPA. _ El estiaje apenas ya empieza, pero la falta de lluvias de años anteriores hace que la “resequedad” ya se presente y con ello algunos ganaderos han optado por vender sus animales, pues no alcanzaran a mantenerlos, manifestó Antonio Herrera Avena.

“Ya se refleja que no llovió mucho el año pasado, entonces los abrevaderos no almacenaron suficiente agua, es lo que resentimos, los pastos no crecieron o se terminaron”, dijo el dirigente de la Asociación Ganadera Local.