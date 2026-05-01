Critica colectiva respaldo de Alcalde de Escuinapa a Rocha en desplegado

ESCUINAPA._ La dignidad no debe negociarse por conveniencias políticas, señaló la colectiva Orquídeas Moradas al criticar que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental haya firmado un documento de respaldo al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

En un comunicado a través de sus redes sociales, condenó que el Presidente Municipal esté firmando un documento pese a todo lo que se vive en el Estado desde hace casi dos años, estar al frente de un Gobierno se debe a los ciudadanos, no a intereses políticos, precisó.

“Respaldar lo que no se puede negar, en el contexto que vive Sinaloa y particularmente Escuinapa , no solo es irresponsable, es una falta de respeto para quienes todos los días enfrentan las consecuencias de esta realidad”, señalaron.

Su postura no da claridad, añadió, no exige rendición de cuentas y no representa el sentir de los ciudadanos que gobierna.

Reducir que los señalamientos son “ataques políticos” o un tema de soberanía es una postura cómoda y eso no transforma.

La colectiva hizo un llamado a la ciudadanía a no callar, a no bajar la cabeza y a alzar la voz, pues así se defiende lo que les pertenece, que son sus derechos.

Indicaron abrazar con respeto y admiración a las madres buscadoras, a las colectivas feministas de Sinaloa y a las personas que desde distintos espacios sostienen la defensa de los derechos humanos frente a un sistema que los vulnera todos los días.