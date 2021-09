EL ROSARIO._ “Tenemos que rescatar la figura de Pedro Infante como del Rosario”, aseguró El Cronista de la Ciudad, Leopoldo H. Bouttier.

Ya que dijo, se ha permitido que muchos pueblos se apropien de la figura de Infante, y los rosarenses no le han dado la importancia de que fue completamente de este pueblo.

“Vino Lupita Infante Torrentera hace tres años, desde Mazatlán me vine con ella y me dijo, “Sí ustedes me consiguen un espacio digno para mi papá, yo les presto un traje de mi papá”.