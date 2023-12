ESCUINAPA._ En pleno periodo vacacional Cruz Roja ha dejado de dar servicio de emergencias a la población, situación que se ha presentado de manera frecuente durante los últimos dos años.

Los lesionados en accidentes o emergencias son transportados por personal de Protección Civil o Bomberos de Escuinapa en las cajas de las unidades de emergencia.

“Desde hace tiempo Cruz Roja no atiende tantas emergencias, su prioridad han sido los traslados que son los que generan más recursos económicos pues se cobran 4 mil 500 pesos, mientras que una emergencia de accidente no se cobra, no les genera nada”, dijo uno de los elementos de emergencias cuestionado al respecto.

Reconocieron que tiene entre una semana y 15 días descompuesta una de las ambulancias que está en Cruz Roja y por ello no están dando el servicio de momento, pero cuando sí está en servicio, tampoco lo da pues se encuentran realizando traslados o simplemente están ocupados en otras cosas.