$!Cuatro comunidades de Rosario reciben certificación como pueblos indígenas

EL ROSARIO._ Las comunidades serranas de Maloya, Matatán, San Marcos Otatitán y Santa María, pertenecientes a Rosario, recibieron la certificación como pueblos indígenas ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Durante el acto, que tuvo lugar en el auditorio del museo “Lola Beltrán”, se destacó el trabajo conjunto sociedad y gobierno para lo que se consideró un hecho histórico para el municipio.

El evento se realizó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto.