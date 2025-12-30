Cubre Gobierno de Escuinapa pago de salarios con préstamo

ESCUINAPA._ El pago de los salarios al personal del Gobierno de Escuinapa ya están al corriente debido a que llegó el préstamo por anticipo de participaciones por 5 millones de pesos, informó el Tesorero Municipal.

“El lunes 23 de diciembre, gracias a Dios y al apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya llegó el préstamo de anticipo de participaciones y pudimos quedarnos sin pendientes en cuestión de nóminas”, dijo Trinidad Ibarra Martínez.

Informó que se solicitaron 5 millones de pesos y es lo que se les prestó, no hubo apoyo extraordinario del Gobierno del Estado pero con eso se podía pagar principalmente en las nóminas.

Aún les falta que llegue el apoyo de participaciones, que considera que no hay problemas y se pagará está última quincena de diciembre.

Van a terminar el año de manera equilibrada en materia de finanzas, consideró, solo falta lo referente al pago de proveedores pero en enero podrían empezar a pagar con lo que se logre captar.

De los 5 millones de pesos que llegaron, también se pudo apoyar a Jumapae con el pago de aguinaldos y se tiene presupuestado para este 2026 un recurso mayor a los 300 mil pesos mensuales de pagos de servicio de agua del Ayuntamiento, lo que ayudará a la Jumapae en materia financiera.