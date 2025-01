Cubre Gobierno de Escuinapa pagos pendientes a ex funcionarios

ESCUINAPA._ Deuda de ex Alcaldesa y ex regidores que no se comprobaban eran por pagos de multas que se hicieron al SAT y quedaron registrados como ‘deudores por responsabilidad’ manifestó la Tesorera Isabel Ávila Olivas.

La funcionaria informó que ya se pagó a los ex regidores sus quincenas pendientes y lo relacionado al pago proporcional de aguinaldo, pero esto no se había hecho debido a la deuda que se tenía registrada.

“Cuando revisamos (cuentas) nos percatamos que en tema de deuda si tenían algunos gastos por comprobar (siete regidores), nos encontramos con registros donde ellos están como deudores por responsabilidad al erario”, dijo.

Esta deuda está relacionada a las sanciones que el SAT en multas hizo a regidores debido a sentencias laborales que no se cumplieron, por lo que se les requería para pagar, el monto fue aproximado a los 500 mil pesos.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, cuando se trata de este tipo de multas o algún impuesto pendiente, el pago recae en el funcionario y tiene que pagar con su propio recurso, lo que no se hizo.

“Hay un acta de Cabildo donde los regidores aprobaron que se pagará con el mismo erario (público), con recurso del Municipio, al parecer no se puede, pero ellos señalan que recibieron asesoría de la Auditoría Superior del Estado y de otras instancias, más no hay un escrito que lo señale”, dijo.

Las multas también incluían a la ex Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez y la ex Tesorera Felicitas Zamora Rodríguez, pero Zamora Rodríguez, así como dos ex regidores pagaron sus sanciones de manera directa al SAT por lo que no hay esos registros de deuda y a esos ex regidores se les pagó lo que se adeudaba sin problema desde hace tiempo.

El jueves pasado se les pagó a la ex Alcaldesa y a los ex regidores lo que les correspondía, después de consultar con la ASE quienes les señalaron que pagara y en su momento podrían requerirse a estos ex funcionarios en relación a estos pagos.

Ávila Oliva reconoció que ellos como funcionarios públicos no están exentos de ser sancionados por las sentencias laborales, por lo que ya están trabajando abogados laboristas en ese tema o buscando la forma de hacer frente a esta situación.