Cuentas de Jumapae siguen bloqueadas pese a que hay pagos pendientes a personal: gerente

ESCUINAPA._ Hay quincenas pendientes de pago a personal jubilado pero también a activos y las cuentas de Jumapae siguen bloqueadas, informó el gerente Santos de Jesús Gómez Sánchez.

“Los adeudos de quincena, son adeudos que ya venían arrastrando desde meses anteriores, desde mayo o junio, actualmente se está intentando pagar quincena tras quincena”, dijo Gómez Sánchez.

A partir de que en septiembre asumió el cargo, ha estado pagando lo que corresponde y conforme entran recursos para ir haciendo esos pagos a los trabajadores.

Con los ingresos de cada dos pagan a los trabajadores que alcanzan y así lo hacen cada día.

El pago a jubilados y pensionados no considera que sean deudas desde que ingresó a la paramunicipal, probablemente sea de antes de su inicio como funcionario.

“Quizá sea algo general, no solo de pensionados, los trabajadores activos también traen un arrastre de 2 a 3 quincenas”, dijo.

Las cuentas bancarias siguen bloqueadas, como lo han estado desde hace meses, pero ya están en el último tramo jurídico para que se liberen.

Ya salió la sentencia a favor, aseguró, solo falta que Infonavit notifique a la entidad bancaria para que se descongelen las 4 cuentas.

Los pagos a trabajadores se hacen por depósitos directos desde el banco a los trabajadores, manifestó.