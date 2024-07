ESCUINAPA._ El dictamen a favor de una empresa expendedora de gas, por parte de regidores de Comisiones Unidas, fue cuestionado por Jazhel Acosta Alemán, regidora del Partido Sinaloense.

La edil afirmó que no fue tomada en cuenta en este tema, pero los regidores le replicaron que no fue a las mesas de trabajo.

“Cuatro regidores de 11 emitieron el dictamen a favor. Me parece extraño, solo bastó una mesa de trabajo para que determinaran otorgar este permiso de funcionamiento a la empresa”, dijo este martes durante la sesión ordinaria de Cabildo.

La regidora señaló que el dictamen, además, presentaba una redacción a la que denominó como “pobre”, con faltas de ortografía; y que no estaba firmado por los ediles, ni estaba sustentado ni motivado, por lo que nadie se hacía responsable de este escrito.

“Ahorita lo firmamos”, le señaló el regidor Francisco Corona Betancourt, tras lo cual Acosta Alemán le pidió “cuidar las formas”.

Prosiguió en que era “raro” este dictamen, pues se trata de una empresa expendedora de gas con un solo empleado, con un tanque de 5 mil litros y se colocaría en zona urbana.

La edi pasista cuestionó también que los regidores, al parecer no todos, fueron a “campo” a verificar la situación y algunos vecinos les señalaron que no tenían conocimiento y otros firmaron con el compromiso de los ediles de que no habría problemas.

“No fueron esos cuatro regidores a hacer trabajo de campo, fueron solo dos regidores, de esas familias hubo vecinos de un lado que no tenían conocimiento de esto, no sé quiénes hicieron el trabajo de campo”, sostuvo.

Recriminó que quienes hicieron trabajo de campo no debían plantear asuntos en lo que se tergiverse o involucren acciones que hagan cambiar de parecer a los ciudadanos sobre lo que desean.

“Podriamos hacer cuesitonamiento a los regidores que firman, si preguntaron sobre la norma”, dijo.

“No viniste a las mesas de trabajo... qué casualidad que las tres (en referencia a Rocío Castillo y Virgina Osuna Crespo)”, le replicó la regidora de Morena, Vanessa Coronado.