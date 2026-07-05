Cuestionan falta de llamados preventivos durante operativo en Rosario

EL ROSARIO._ Ciudadanos cuestionaron en redes sociales la nula actuación de las autoridades municipales para promover el resguardo de la población en Rosario, ante el fuerte operativo que tuvo lugar el sábado en Agua Verde y Chametla.

Los señalamientos surgieron debido a que el Ayuntamiento no emitió, a través de sus canales oficiales, ningún comunicado o llamado preventivo durante las más de ocho horas que se prolongó el despliegue de seguridad.

Desde el inicio de la actual ola de violencia en Sinaloa, se han registrado diversos casos de personas que han perdido la perdido la vida al quedar atrapadas en enfrentamientos entre civiles armados o ataques contra la autoridad.

Por ello, usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad y exhortaron a las autoridades a emitir recomendaciones para proteger a la ciudadanía.

“Lo que me sorprende es que ningún comunicado para la población de resguardo”, se lee en uno de los comentarios.

La duración del operativo generó incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes permanecieron atentos al desarrollo de los hechos.

De igual forma, se informó de la cancelación de actividades recreativas y deportivas en la región por la propia ciudadanía en busca de evitar la exposición.

Asimismo, se refirió que en las comunidades implicadas se implementó una especie de “toque de queda”, evitando transitar por las calles por temor a que se pudieran registrar enfrentamientos.