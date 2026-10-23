Cuestionan regidores el Segundo Informe de Gobierno del Alcalde de Escuinapa por falta de obras

ESCUINAPA._ No hay obras ni nada sobresaliente en el Segundo Informe de Gobierno del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, aseguraron los regidores Teodosio Fausto García, del Partido de Trabajo; y Eleazar Pacheco Polanco, de Acción Nacional.

“Algo que digamos nosotros sobresaliente, en lo particular, no lo veo porque no hay obras. El pueblo pide obras, no hay, no hay pavimentaciones; hay que esperar si este año van a despuntar las obras”, dijo Fausto García.

El edil indicó que el Alcalde de Escuinapa dio a conocer unas obras, pero apenas se harán, las cuales son principalmente luminarias.

“Algo trascendental no, yo en lo particular no lo veo que sea algo trascendental; el informe no hay nada que la gente se vaya a emocionar. Sí hubo muchos cursos, muchos talleres, son que vienen de Gobierno del Estado, de la Federación... como administración, yo creo que le estamos fallando al pueblo”.

Por su parte, Pacheco Polanco comentó que no hubo nada extraordinario: se habló del trabajo de las direcciones, de actividades y apoyo del Gobierno del Estado y de la Federación.

“En lo municipal no hay nada novedoso, extraordinario, inclusive hasta los logros que menciona en la parte de obra pública no están realizadas. No hay obra realizada, lo cual nos causó sorpresa; apenas se acaban de aprobar esas obras, marcarla como algo ya realizada es irresponsable”, manifestó.

El regidor panista agregó que no sabe si el recurso alcanzará o podrán ejecutarse las obras, además de que del tema de seguridad no se habló, cuando el Municipio debe aumentar el trabajo preventivo y solicitar el apoyo de autoridades estatales y municipales.