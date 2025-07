$!Cuestionan regidores nombramiento de nuevo Oficial Mayor en Escuinapa

Mientras no haya un nombramiento de esta persona, no debería mandarse ningún documento con indicaciones por parte de un Oficial Mayor que no existe, reiteró.

Como razón aseguraron que el nombramiento del funcionario no tiene validez legal, ya que fue designado Oficial Mayor el 6 de junio por parte del Alcalde Victor Manuel Díaz Simental, sin que la propuesta haya pasado por Cabildo.

Agregó que hay una nueva directora de Obras Públicas que ni siquiera conocen, por lo que es importante que estén unidos, pues si no les “comerán el mandado”.

“Nosotros, regidores, lo hemos permitido. ¿Dónde está nuestra autoridad? Llegan y vienen funcionarios, se van y nosotros no sabemos, hay comisiones ahí se quedan señores muy a gusto y cuando aprobamos nosotros, ellos son funcionarios, nosotros somos autoridad, el doctor pone y hay gente que dispone y es la mera verdad”, dijo.

Sin embargo, el tema del Oficial Mayor fue retomado en asuntos generales, siendo el regidor del PT, Guadalupe Palomares Fausto, quien señaló que como Cabildo debían estar unidos, pues una manera de dejar a algunos funcionarios por parte del Alcalde era comisionarlos al cargo, aunque no fueran aprobados por Cabildo.

Lucía Oceguera Burquez, regidora del Partido Verde, secundó al regidor del PT señalando que no hay explicación de funcionarios que se han ido pese a que han solicitado que comparezcan, antes y después se les indique por qué se van.

“Básicamente la sociedad dice ‘los regidores no están haciendo nada’ pero bueno, aquí está la forma en que se nos está tomando en cuenta es ignorándonos, ignorando las peticiones y no es la manera en que se tiene que hacer. Cada dos meses, cada mes salen funcionarios de alto rango sin que digan al pueblo que está pasando”, dijo.

El regidor del PAN, Eleazar Pacheco Polanco, indicó que el Cabildo también integra a los regidores, se comparte autoridad para poder decidir, aprobar y señalar las cosas que se hacen mal, y el nombramiento ilegal de un Oficial Mayor que le mandan documentos con su nombre y considera que es una burla, un abuso.

“La ley es clara y lo establece que debe pasar por Cabildo el nombramiento y la aprobación del Oficial Mayor”, enfatizó.

Les hubiera gustado que estuviera el Presidente Municipal, indicó el regidor Teodosio Fausto García, para que los escuchara, pues ya se había pedido que se les informara, que se tuviera reunión de trabajo para ver las cosas negativas de la administración.

“Somos la ‘comidilla’ de todo el estado, hay que reconocerlo, hemos estado mal, pero no es porque los regidores no hagamos nuestro trabajo, es simplemente porque se nos ha ignorado. La penúltima sesión pedimos mesa de trabajo y nos ignoran, por eso las cosas van de mal en peor, funcionarios van y vienen y nosotros no sabemos por qué se fueron”, manifestó.

Agregó que no debe haber capricho del Alcalde en tener a alguien que no funciona para el público, pero los funcionarios piensan que los regidores deben rendir honores, se sienten jefes, se está dejando pasar el tiempo y las cosas no se acomodan.