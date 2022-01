Cuidar a menores debe ser prioridad pues son los que no entran en el rango de vacunación: Presidente del Colegio Médico

ESCUINAPA. _ En mes y medio podría alcanzarse el ‘pico’ de la cuarta ola por Covid-19 en el municipio, por lo que cuidar a menores debe ser prioridad pues son los que no entran en el rango de vacunación, manifestó el Presidente del Colegio Médico.

“La cuarta ola o pico de la cuarta ola será diferente en cada estado, en cada municipio, Sinaloa a la cabeza siempre, no dudo estemos empezando la cuarta ola que tardará más o menos mes y medio en lograr su pico”, dijo Arturo Rizo López.

La cepa que circula es probable que sea Ómicron, por el nivel de contagios que se tiene, manifiesta, además porque está afectando a vacunados y no vacunados.

Sin embargo, los no vacunados son quienes pueden presentar mayores problemas de salud, por lo que la recomendación a la población en general es evitar lugares con alta concentración de personas.

“No llevar niños a lugares públicos para no contagiarlos, aunque estés vacunado te puedes contagiar, puedes contagiar a tus niños, el virus está en el aire pueda sanitizar todo el día, nadar en una alberca de covid y no pasa nada mientras no te lleves manos a la nariz o te quites cubrebocas”, dijo.

Los adultos que salen a calle, deben hacer uso permanente del cubrebocas, debido a que, si no lo usan, al llegar a casa con adultos mayores o con niños, si han estado expuestos pueden llevar el contagio a su hogar.

Si no hay necesidad de salir, es mejor quedarse en casa, es importante evitar sitios donde puede ser foco de contagio, como son lugares cerrados y usar cubrebocas adecuados, no de tela pues son fácilmente susceptibles a que pasen los virus, manifestó.