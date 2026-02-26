$!Culmina en Escuinapa ‘Reto 21’ de acondicionamiento físico

ESCUINAPA._ Con premios por constancia y por perder peso físico, el Ayuntamiento de Escuinapa concluyó su programa de “Reto 21” donde más de 300 personas se ejercitaron durante 21 días.

En estos 21 días de ejercicio, la presidenta del DIF Municipal Lupita Stone Aguilar y la Sindica Procuradora Lucila Polanco Durán encabezaron la actividad física acompañando a personas de todas las edades a realizar rutinas impartidas por entrenadores físicos que son también servidores públicos.

“Parece sencillo pero es un reto de 21 días, es un proyecto que hace sistema DIF, el Instituto del Deporte y el Instituto de la Juventud, esperamos muchas más iniciativas de estas , que si ahora hubo 200 o 300 participantes en la próxima sean muchos más”, dijo el Alcalde al llegar a clausurar el evento.