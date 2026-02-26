$!Culmina en Escuinapa ‘Reto 21’ de acondicionamiento físico

ESCUINAPA._ Con premios por constancia y por perder peso físico, el Ayuntamiento de Escuinapa concluyó su programa de “Reto 21” donde más de 300 personas se ejercitaron durante 21 días.
En estos 21 días de ejercicio, la presidenta del DIF Municipal Lupita Stone Aguilar y la Sindica Procuradora Lucila Polanco Durán encabezaron la actividad física acompañando a personas de todas las edades a realizar rutinas impartidas por entrenadores físicos que son también servidores públicos.
“Parece sencillo pero es un reto de 21 días, es un proyecto que hace sistema DIF, el Instituto del Deporte y el Instituto de la Juventud, esperamos muchas más iniciativas de estas , que si ahora hubo 200 o 300 participantes en la próxima sean muchos más”, dijo el Alcalde al llegar a clausurar el evento.
Aunque era importante felicitar a quienes organizaron, indicó, resulta importante reconocer aún más a quienes tuvieron la constancia de acudir todos los días a realizar esta actividad física que a veces era agotadora.
La presidenta de DIF Lupita Stone Aguilar indicó que el objetivo de tener esta unión entre dependencias están encaminadas a crear espacios donde los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida de forma accesible y bajo una supervisión profesional.
En DIF está para apoyar en estos cambios, una nutrióloga a donde pueden acudir quienes consideren que necesitan mejorar sus hábitos alimenticios, se informó.
La actividad física estuvo a cargo de la directora del Instituto de la Juventud, Leslie Terán Sáenz, así como los entrenadores Zayde Padilla, Eduardo Noriega y Carlos Barrón.