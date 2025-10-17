$!Culmina la Feria por la Salud Mental ‘Escucharte también es cuidarte’ en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la Universidad Autónoma de Occidente como sede de cierre, culminaron las actividades de la Feria por la Salud Mental “Escucharte también es cuidarte”, impulsada por la Red Escuinapense por la Salud, bajo la coordinación del área de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La presidenta de la Red, María Elena Ibarra Rentería, informó que esta jornada se desarrolló del 6 al 17 de octubre, con cobertura total en nueve instituciones educativas de nivel básico, medio superior y universitario, alcanzando a 2 mil 810 alumnos.





Las escuelas participantes fueron las primarias Antonio Rosales, Ángela Peralta, J. Natividad Toledo, Lázaro Cárdenas y Candelaria Grave Moreno; además de los planteles CBTis 152, Conalep, Cobaes 42 y la Universidad Autónoma de Occidente. Mencionó que durante esta feria se ofrecieron charlas y dinámicas con un enfoque preventivo y formativo, abordando temas fundamentales para el bienestar integral como nutrición, gestión de emociones, autoestima, comunicación asertiva, prevención de violencias y accidentes, entre otros factores protectores que fortalecen la salud mental y emocional de niñas, niños y jóvenes.





La iniciativa contó con la colaboración de diversas instituciones locales, entre ellas Programas Preventivos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, DIF a través de Pannasir, Instituto Municipal de la Mujer, ISSSTE, Centro Libre, Salud Mental, Cecosama, Jurisdicción Sanitaria VI, el Centro de Integración Juvenil y Cruz Roja, quienes sumaron esfuerzos para brindar orientación, apoyo psicológico y promover estilos de vida saludables. El Gobierno municipal, a través de la Red Escuinapense por la Salud, reafirma su compromiso con el bienestar emocional y la salud mental de las nuevas generaciones, impulsando acciones que fortalezcan la convivencia sana, los valores y la prevención.