$!Cumple dos días paralizada la actividad fructícola en Rosario y Escuinapa; no llegan a ningún acuerdo en precio del mango

ESCUINAPA. _ La actividad frutícola seguirá paralizada en Escuinapa y Rosario. Exportadores de mango y dirigentes agrícolas no acordaron de manera clara los precios del kilo de la fruta, por lo que pactaron una nueva reunión para este miércoles.

Los exportadores manifestaron su postura de tener un precio base de 3 pesos y si en materia de calidad el mango lo vale incrementar su valor; los productores de los municipios de Rosario y Escuinapa no aceptaron las propuestas.

“Ya pues se las voy a comprar en 5 pesos... no me da para comprar así, no se puede”, señaló el exportador José Ramón Díaz y luego salió molesto de la reunión.