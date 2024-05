EL ROSARIO._ Filiberto Beltrán Vizcarra, mejor conocido como “Fili”, ha dedicado 38 años de compromiso como maestro desde la materia de Educación Física para formar adolescentes que aporten a la sociedad, por lo que se ha ganado el reconocimiento de su pueblo. Su servicio lo ha prestado en la Secundaria Federal “Maestro Julio Hernández”, acompañando poco más de 12 generaciones de rosarenses. ”Yo siempre le digo a todos mis alumnos ‘no hay orgullo más bonito de un maestro que ver que ustedes se desarrollen, florecen y son alguien productivo para la sociedad’”, eso es lo más importante, de eso uno se tiene que sentir orgulloso”, afirmó.

Su entrega le ha permitido expresar que muchos de los alumnos a quienes les ha tocado ayudar en algún momento lo han correspondido. “Entré en noviembre de 1987, estudié licenciatura, tengo maestría (en Educación Física) y doctorado (en Educación)”, compartió. Argumentó que esta constante formación ha sido encaminada para ofrecer lo mejor a sus alumnos más allá de una remuneración económica por parte de la Secretaría. “Uno estudia por ética, por profesionalismo, a nivel Secundaria el tener cierto grado no te escatima económicamente, yo estudié licenciatura porque siempre me quise formar y fortalecer, ser responsable y ético, e hice la maestría pero en verdad no por lo económico porque en Secundaria son 45 pesos por quincena por cada grado”, explicó.

Su elección por esta disciplina, precisó, se debió a que desde joven ha tenido un gusto por la actividad física, además de practicar varios deportes. Recordó que su primera alternativa para formarse fue en la Escuela Náutica, donde se preparaba para ser ingeniero mecánico naval, pero su único inconveniente fue el encierro. ”Yo estaba muy bien en la Náutica, pude haber terminado ahí, pero yo nunca había podido experimentar el encierro, entonces eso para mi fue muy difícil y no sufro claustrofobia, lo que pasa es que yo siempre he sido de alma libertina, pero no tanto”, expuso. El docente dijo que a pesar de que ya cumplió con el tiempo para retirarse se mantiene al recibir una beca comisión para poder seguir estudiando por dos años, tiempo que espera cubrir dando clases.