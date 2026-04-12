$!Cumplen 3 días sin luz alrededor de 15 comunidades en la zona serrana de Rosario

ROSARIO._ Alrededor de 15 comunidades de la zona serrana del municipio permanecen sin energía desde hace tres días, familias llaman a los diferentes niveles de gobierno a tomar cartas en el asunto.

Vecinos de comunidades indican han reportado tanto a Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, pero el problema persiste.

Entre los poblados que permanecen sin el abasto de energía se mencionó a Matatán, Potreros de los Laureles, Guamuchiltita, Las Canoas, Santa María, Charco Hondo, Palmarito, La Rastra, Maloya, Corral de Piedra, Jalpa, Plomosas, Colombia, La Cebollita, El Yano de la Palma.

El desperfecto inició desde el jueves 9 de abril, alrededor se las 16:00 horas dejando a un gran número de hogares sin el suministro.

Trascendió que el problema se debe a que se quemó un poste que abastece a toda la zona alta del municipio.

“Ha sido muy difícil ya que hace mucha calor, los niños, las personas mayores cae el anochecer y los niños llore y llore por la oscuridad; no tenemos agua a causa de que no hay luz y hace bastante calor, todos los alimentos ya se nos echaron a perder”, expuso un vecino de Santa María.