Cumplen el sueño del pequeño Jesús Malverde de vestir del ‘Hombre Araña’ el Día del Niño

EL ROSARIO._ Gracias a la rápida respuesta por parte de lectores tras darse a conocer la historia del pequeño Jesús Malverde es que podrá estrenar el día del niño ropa de su personaje favorito “El Hombre Araña”.

La invitación se realizó para apoyar al alumno de la primaria vespertina “Antonio Rosales”, por lo que rápidamente se hicieron llegar los donativos.

”Gracias a las personas que me donó esto, soy Jesús Malverde, que le vaya bien en la vida; gracias por lo que me regaló, esta ropita bonita que me dio”, expresó el estudiante de segundo grado.

Algunos donativos de dos pares de tenis alcanzaron para beneficiar a un par de compañeros ya que no fueron de su talla.

Los lectores ofrecieron dos trajecitos, ropa interior y tenis para el pequeño que sueña con ser, en sus palabras, “Doctor que cura a los animalitos”.

De igual forma los lectores destacaron todo lo que se puede lograr con la iniciativa de aportar su granito de arena.

Así también una madre de familia se ofreció a abonar con una merienda y una piñata para que el pequeño Jesús Malverde comparta con sus compañeritos de clase.