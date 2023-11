ESCUINAPA._ Kimberly llegó al Hospital IMSS Bienestar a parir a su tercer hijo sin saber que este ocurriría en el baño de la sala de espera del nosocomio, ante la falta oportuna de atención denunciaron de manera pública sus familiares.

De acuerdo a sus familiares la situación se presentó la mañana de hoy, en el baño de la sala de espera, después de que la mujer había solicitado presuntamente la atención médica y la mandaron a registrarse para su ingreso.

“No lo hago por difamar a nadie, pero la muchacha venía sangrando, no le dieron la atención inmediata, le dijeron que se esperara, ella se metió al baño y ahí tuvo a su bebé”, dijo uno de sus familiares.

Desconocen si el problema se presentó a causa del cambio de turno pues la joven mamá llegó a las 7:30 de la mañana a solicitar atención médica al estar en labor de parto y presentar sangrado.

“Ella ya estaba sangrando, no sabemos si por el cambio de turno no se dio la atención rápida, pero sentimos que debió ser una atención inmediata al ser labor de parto, no hacerla esperar, el niño nació en el baño de la sala de espera”, señaló el denunciante.

La denuncia es, porque consideran que son temas que deben ser públicos para evitar que la atención médica mejore y que otras mujeres que estén embarazadas pasen por la misma situación.

“Tenemos otra familiar que está embarazada, no queremos que nadie más pase por lo mismo, que le digan que se espere”, señaló.

El director del Hospital General, Daniel Uribe Peraza, indicó vía telefónica, al estar en un curso en Culiacán, que habría una investigación al respecto con el seguimiento del caso a través de las cámaras que se tienen en el nosocomio.

“La información que el personal del Hospital me refiere es que ella llega a la sala de espera, manifiesta que traía dolor, pero decide entrar al baño, mientras la enfermera va por una silla y ahí se da el caso”, dijo.

El caso se investigará corroborando las dos versiones señaladas, indicó, en relación al estado de salud del menor que nació, preciso que un pediatra residente lo atención y es un niño con peso de 2 kilos con 875 gramos, estable y su hora de nacimiento se reporta a las 8:03 de la mañana.

“Sé que tenemos fallas y estamos tratando de mejorar, se va a investigar el caso, la mamá y el niño están bien, estables”, señaló.