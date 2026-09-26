$!Dan banderazo a aula tipo dojo para práctica de judo en Rosario

ROSARIO._ El sueño del medallista rosarense de judo, Rubén Corona, comenzó a hacerse realidad con el banderazo de inicio de los trabajos para la construcción de un aula especializada tipo dojo para la práctica de esta disciplina.
Este será un espacio digno en Rosario que permitirá fortalecer la formación deportiva de niñas, niños y jóvenes del municipio.
A través de un comunicado, se informó que la Alcaldesa Claudia Valdez encabezó el inicio de esta obra, cumpliendo así una promesa que realizó al propio Rubén Corona, a su entrenador y a sus compañeros de disciplina, quienes durante años han representado con orgullo a Rosario en competencias nacionales e internacionales.