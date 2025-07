En su intervención, Richard Millán destacó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, reconociendo que obras como esta representan un avance significativo en el bienestar y desarrollo de las comunidades rurales.

“Les agradezco a ustedes la confianza, seguro y convencido de que Aguapepe, sin duda le va a ir bien, y la prueba está en este banderazo de inicio. Ese compromiso que hizo Richard Millán con la ciudadanía, de aquí de esta comunidad, está firme, no los voy a dejar abajo, no están solos, tienen un gran aliado como presidente, un amigo, una presidencia de puertas abiertas, y estoy seguro que esta no va a ser la única obra, al contrario, es la primera de muchas”, dijo.