$!Dan banderazo del Operativo de Seguridad para las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ Van por saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental al darse el banderazo del Operativo de Seguridad; 162 elementos estarán dando atención. “Definitivamente para Escuinapa que somos mujeres y hombres que aquí vivimos y conocemos las fiestas del mar de las cabras es la más emblemática que tenemos, es una celebración ancestral, viene a enriquecer la cultura, nuestro orgullo de ser escuinapenses”, dijo.







Es una gran responsabilidad como autoridad que está celebración transcurra en paz, el primer objetivo que definen es que se tenga saldo blanco, indicó. Es una fiesta para disfrutar y en el que las autoridades están trabajando en las medidas preventivas, la gente puede estar en una sana convivencia.





